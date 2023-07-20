Среди пострадавших более 700 детей
В Бурятии, по данным на 18 июля, за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 2808 человек, из них 706 детей. Укусы зафиксированы во всех районах республики и в Улан-Удэ, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.
Против клещей обработаны места массового отдыха людей, летние оздоровительные и образовательные организаций на общей площади 2877 га.
Лаборатории готовы к исследованиям клещей. Продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. На сегодняшний день привито более 103 тысяч человек, в том числе более 51 тысячи детей.
В Бурятии число укушенных клещами приближается к трём тысячам
Происшествия, Фото:
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