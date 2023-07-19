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В Бурятии поймали 65-летнего «чёрного» лесоруба

В Бурятии поймали 65-летнего «чёрного» лесоруба
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Он рубил лиственницы

10 июня в Бичурском районе Бурятии лесники и сотрудники уголовного розыска патрулировали лес, когда обнаружили незаконную рубку и «чёрного» лесоруба. В семи километрах от села Узкий Луг он незаконно валил лиственницы.

- Задержан 65-летний не работающий, ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. Мужчина пояснил, что срубил деревья для ограждения двора, - сообщили в МВД по Бурятии.

Государственному лесному фонду причинён ущерб на сумму более 124 тысяч рублей.


С места происшествия изъяты более семи кубометров вырубленной древесины, бензопила, трактор, прицеп.

Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке в крупном размере. По ней предусмотрены крупные штрафы, принудительные работы, а максимальное наказание – до четырёх лет лишения свободы.

черные лесорубы

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