В Бурятии поймали 65-летнего «чёрного» лесоруба





10 июня в Бичурском районе Бурятии лесники и сотрудники уголовного розыска патрулировали лес, когда обнаружили незаконную рубку и «чёрного» лесоруба. В семи километрах от села Узкий Луг он незаконно валил лиственницы.- Задержан 65-летний не работающий, ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. Мужчина пояснил, что срубил деревья для ограждения двора, - сообщили в МВД по Бурятии.Государственному лесному фонду причинён ущерб на сумму более 124 тысяч рублей.С места происшествия изъяты более семи кубометров вырубленной древесины, бензопила, трактор, прицеп.Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке в крупном размере. По ней предусмотрены крупные штрафы, принудительные работы, а максимальное наказание – до четырёх лет лишения свободы.