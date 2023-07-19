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Улан-удэнец рискует попасть в черный список из-за курения в самолёте

Улан-удэнец рискует попасть в черный список из-за курения в самолёте
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
К прилетевшему самолёту прибыл наряд транспортной полиции

В отношении 31-летнего жителя Улан-Удэ, закурившего сигарету в туалете на борту самолёта, составили административный протокол. К борту, прилетевшему из столичного Шереметьево в аэропорт Улан-Удэ, вызвали наряд транспортной полиции.

- Причиной вызова стал факт курения на борту самолёта. Нарушителем оказался 31-летний улан-удэнец. Мужчина курил сигарету в туалете на борту воздушного судна во время полёта, нарушив требования статьи 6.24 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, помещениях и объектах», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Самолёт благополучно совершил посадку, а в отношении пассажира составили административный протокол. Мужчине грозит штраф до 1,5 тысяч рублей. Но самое главное – теперь он рискует попасть в чёрный список авиакомпаний, согласно которому перевозчики вправе не допустить пассажира на борт.

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