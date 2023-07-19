В Бурятии на Байкале отдыхающий попал под катер

Инцидент произошёл в Гремячинске
В Гремячинске катер наехал на молодого человека, купающегося в Байкале. Инцидент произошёл в жаркое воскресенье, 16 июля.
По неизвестным причинам молодой человек подплыл к катеру слишком близко и оказался на судовом ходу. Вероятно, капитан судна его попросту не заметил.
- В результате парень получил серьёзные увечья, его госпитализировали в районную больницу. Пострадавший находится в состоянии средней тяжести, - сообщает «Прибайкалье-инфо».
Обстоятельства происшествия выясняются.
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Происшествия, Фото:
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