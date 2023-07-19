В Бурятии на Байкале отдыхающий попал под катер

Инцидент произошёл в Гремячинске



В Гремячинске катер наехал на молодого человека, купающегося в Байкале. Инцидент произошёл в жаркое воскресенье, 16 июля.



По неизвестным причинам молодой человек подплыл к катеру слишком близко и оказался на судовом ходу. Вероятно, капитан судна его попросту не заметил.



- В результате парень получил серьёзные увечья, его госпитализировали в районную больницу. Пострадавший находится в состоянии средней тяжести, - сообщает «Прибайкалье-инфо».



Обстоятельства происшествия выясняются.

