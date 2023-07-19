Ребёнок находится в больнице
Прокуратура Бурятии поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками ГИБДД после ДТП с пострадавшим ребёнком.
Как сообщал «Байкал-Daily»,18 июля в улан-удэнском микрорайоне Энергетик водитель автомобиля «Мазда» совершила наезд на 10-летнего велосипедиста. Ребёнка госпитализировали.
- Причины и условия, а также тяжесть причинённых мальчику повреждений устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения и профилактики детского травматизма, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Прокуратура Бурятии взяла на контроль проверку ДТП с юным велосипедистом
Происшествия, Фото:
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