С ними боролись более 100 человек
Накануне, 18 июля, в Бурятии ликвидировали два лесных пожара – оба действовали в Баргузинском районе.
- На тушении работали 102 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и арендаторов. Задействована 21 единица лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила более 5 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Наутро 19 июля лесных пожаров в республике не зарегистрировано.
С начала особого противопожарного режима в Бурятии составлено 548 протоколов по статье 8.32 КоАП – о нарушении правил пожарной безопасности в лесах. К административной ответственности привлекли 210 человек.
Всего наложено 100 штрафов на сумму 2 млн 983 тыс рублей. Из них взыскано 10 штрафов на сумму более 170 тысяч рублей.
В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен.
Два лесных пожара потушили в Бурятии
Происшествия, Фото:
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