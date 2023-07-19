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В Иркутской области водитель кран-борта погиб от удара током

В Иркутской области водитель кран-борта погиб от удара током
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Автомобилист стрелой задел провода

Второй трагический случай, связанный с гибелью водителя автомобиля от удара током, произошёл в Иркутском районе.

Первый случай произошёл в посёлке Пивовариха. В прошлую пятницу при выполнении работ водитель бетононасоса (швинга) задел частью раздвижного механизма линию электропередач. В результате удара током мужчина погиб на месте, а вспыхнувший пожар уничтожил автомобиль.

Вечером во вторник в садоводстве «Кедр» на Мельничном тракте произошёл аналогичный случай. Водитель кран-борта при разгрузке строительных материалов стрелой задел провода, в результате чего произошёл пожар. К сожалению, мужчина от полученных травм скончался на месте.

- Призываем всех работодателей, оказывающих услуги с применением техники с подъёмными механизмами, провести с водителями транспортных средств инструктажи по охране труда! А всех частников призываем при подобных работах учитывать расположение линий электропередач, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. 

Иркутская область несчастный случай смерть

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