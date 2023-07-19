В Иркутской области водитель кран-борта погиб от удара током





Второй трагический случай, связанный с гибелью водителя автомобиля от удара током, произошёл в Иркутском районе.Первый случай произошёл в посёлке Пивовариха. В прошлую пятницу при выполнении работ водитель бетононасоса (швинга) задел частью раздвижного механизма линию электропередач. В результате удара током мужчина погиб на месте, а вспыхнувший пожар уничтожил автомобиль.Вечером во вторник в садоводстве «Кедр» на Мельничном тракте произошёл аналогичный случай. Водитель кран-борта при разгрузке строительных материалов стрелой задел провода, в результате чего произошёл пожар. К сожалению, мужчина от полученных травм скончался на месте.- Призываем всех работодателей, оказывающих услуги с применением техники с подъёмными механизмами, провести с водителями транспортных средств инструктажи по охране труда! А всех частников призываем при подобных работах учитывать расположение линий электропередач, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.