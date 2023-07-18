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В Туве четыре пациента с сибирской язвой сбежали из больницы

В Туве четыре пациента с сибирской язвой сбежали из больницы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Больных призывают проявить ответственность

В Туве четыре госпитализированных пациента с сибирской язвой отказались лечиться и самовольно покинули больницу. Об этом сообщили в республиканском минздраве. Ведомство направило экстренное уведомление в Роспотребнадзор от отказе от лечения от особо опасной инфекции.

На лечении остался только один пациент из пяти, подхвативших сибирскую язву.

- Состояние всех пяти пациентов удовлетворительное, однако в соответствие СанПин они могут быть выписаны только после полной эпителизации кожных проявлений инфекции, - подчеркнули в минздраве.

Передача инфекции от человека к человеку крайне редка, но это возможно, особенно, если у больного не до конца зажили кожные язвенные проявления.

Минздрав призвал сбежавших из больницы пациентов «проявить ответственность к своему здоровью и здоровью окружающих», «Любая инфекция способствует снижению иммунитета и может привести к непредсказуемым последствиям», - подчеркнули в министерстве.

Вспышка сибирской язвы произошла в конце июня в Барун-Хемчикском районе Тувы. Все заболевшие участвовали в разделке туши больной лошади, а после съели мясо.


Тува сибирская язва

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