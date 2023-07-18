В Улан-Удэ эвакуировали посетителей «Форума»

Сработала пожарная тревога
Во второй половине дня во вторник, 18 июля, эвакуировали посетителей торгового центра «Форум» в Улан-Удэ. Здесь сработала пожарная сигнализация. Людям пришлось отложить свои покупки и покинуть здание.
Как оказалось, поводов для тревоги нет. В ГУ МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.
Прошлым летом также в «Форуме» эвакуировали людей из-за пожарной тревоги. Оказалось, здесь подгорела еда в одном из фудкортов.
Сработала пожарная тревога
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