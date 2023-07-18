Улан-удэнец после ссоры с женой взял лом и взломал павильон скупки

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина похитил 39 девайсов



В Улан-Удэ полицейские раскрыли дерзкую кражу из павильона по ремонту и скупке телефонов. Полицейские обнаружили преступника при просмотре камер АПК «Безопасный город».



- Неизвестный, вооружившись ломом, сначала пытался взломать запасной выход, а затем и парадный вход павильона вблизи остановки общественного транспорта «Товары Бурятии». На место были незамедлительно направлены наружные наряды, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Взломщика по горячим следам задержали сотрудники ПСС, Им оказался 27-летний улан-удэнец. В руках у мужчины находился пакет с сотовыми телефонами и планшетами в количестве 39 штук. Ущерб составил более 33,5 тысяч рублей.



Как выяснилось, мужчина был пьян. Он признался, что после ссоры с супругой взял лом и перчатки, а затем пришёл на место и вскрыл помещение. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за квартирные кражи, а также наркопреступление.



Задержанный выбрал точку скупки и ремонта, поскольку несколько лет назад обращался туда сам. Со стеллажей он забрал гаджеты, планируя их сбыть. Постоянного источника дохода мужчина не имеет.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

