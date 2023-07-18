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Ангарчанина осудили за убийство друга во время армрестлинга

Ангарчанина осудили за убийство друга во время армрестлинга
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ссора произошла из-за «неспортивного поведения»

40-летний житель Ангарска получил 10 лет лишения свободы за убийство друга. Он зарезал жертву, когда они решили посоревноваться в армрестлинге.

Инцидент произошёл в апреле. Во время распития спиртного приятеля решили провести товарищеское соревнование по армрестлингу. Однако во время борьбы один из них сделал второму замечания из-за «неспортивного поведения». Разгорелась ссора, и ангарчанин взял нож и ударил им в грудь сопернику. Оказалась повреждена сонная артерия.

- Смерть пострадавшего наступила на месте в течение нескольких минут, до приезда врачей скорой помощи, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Суд приговорил мужчину к 10 годам в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.
убийство

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