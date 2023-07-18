Ссора произошла из-за «неспортивного поведения»
40-летний житель Ангарска получил 10 лет лишения свободы за убийство друга. Он зарезал жертву, когда они решили посоревноваться в армрестлинге.
Инцидент произошёл в апреле. Во время распития спиртного приятеля решили провести товарищеское соревнование по армрестлингу. Однако во время борьбы один из них сделал второму замечания из-за «неспортивного поведения». Разгорелась ссора, и ангарчанин взял нож и ударил им в грудь сопернику. Оказалась повреждена сонная артерия.
- Смерть пострадавшего наступила на месте в течение нескольких минут, до приезда врачей скорой помощи, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Суд приговорил мужчину к 10 годам в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Ангарчанина осудили за убийство друга во время армрестлинга
Происшествия, Фото:
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