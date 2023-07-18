В Улан-Удэ лихач на «Тойоте» снёс четыре тополя







Сотрудники учреждения вывезли поврежденные деревья с места происшествия и направили запрос в ГИБДД.









В Улан-Удэ автомобилист снёс четыре дерева на улице Бабушкина.- Легковой автомобиль Toyota Crown совершил наезд на зелёные насаждения, в результате чего были повреждены четыре тополя до степени прекращения роста, - сообщили в МБУ «Городское лесничество».Виновник происшествия установлен. Сейчас подсчитывается сумма ущерба за повреждённые зелёные насаждения.- Уголовная ответственность по статье 260 Уголовного кодекса РФ наступает в случае причинения ущерба – повреждения деревьев до степени прекращения естественного роста, на сумму более 5 тысяч рублей. В таком случае дело будет направлено в отдел полиции для принятия решения в рамках их компетенции, - сообщила начальник управления административного контроля комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Светлана Григорьева.