Жителя Бурятии спасли из горящей квартиры

Пожар произошёл в три часа ночи



В городе Закаменск в три часа ночи произошёл пожар. Жильцы сообщили пожарным о том, что в первом подъезде в доме по улице Ленина, 42 пахнет дымом, говорится в группе «Закамна-инфо. 24/7».



Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили небольшое задымление, эвакуация жильцов не потребовалась.



Хозяина же квартиры пожарные спасли и передали бригаде «скорой помощи».



Установлено, что произошло короткое замыкание розетки от двухконфорочной электроплиты.



