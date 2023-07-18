Пожар произошёл в три часа ночи
В городе Закаменск в три часа ночи произошёл пожар. Жильцы сообщили пожарным о том, что в первом подъезде в доме по улице Ленина, 42 пахнет дымом, говорится в группе «Закамна-инфо. 24/7».
Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили небольшое задымление, эвакуация жильцов не потребовалась.
Хозяина же квартиры пожарные спасли и передали бригаде «скорой помощи».
Установлено, что произошло короткое замыкание розетки от двухконфорочной электроплиты.
Жителя Бурятии спасли из горящей квартиры
Происшествия, Фото:
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