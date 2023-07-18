В Бурятии произошло ДТП с участием скорой

17 июля в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП с участием скорой. В селе Выдрино на улице Рабочая столкнулись машина «скорой помощи» и мопед, на котором ехали двое молодых людей.
- Управляя автомашиной «ГАЗ Соболь», водитель, осуществляя манёвр разворота от магазина «Продукты», не уступил дорогу транспортному средству и совершил столкновение с мопедом Racer, - сообщает подробности «Кабанск-инфо. 24/7».
В результате ДТП травмы получили водитель мопеда 2005 года рождения и пассажир мопеда 2006 года рождения. Госпитализация молодым людям не потребовалась.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте в Кабанском районе произошло смертельное ДТП с участием скорой. На федеральной трассе столкнулись скорая, перевозившая пациента, и большегруз «Вольво». Погибли водитель автомобиля скорой помощи и женщина, сопровождавшая пациента.