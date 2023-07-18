В Бурятии выявили виновников 13 лесных пожаров

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Все они оштрафованы



В Баргузинском, Тарбагатайском, Муйском, Баунтовском, Селенгинском, Кижингинском и Еравнинском районах виновные 13-ти лесных пожаров. Им назначены административные штрафы в размере до 50 тысяч рублей.



- Основная причина возгораний - это брошенные окурки, не потушенные костры и другие несоблюдения правил пожарной безопасности, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства Бурятии.



Нарушение правил пожарной безопасности в условиях противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа:



- от 40 000 до 50 000 рублей на граждан;

- на должностных лиц - от 60 000 до 90 000 рублей;

- на юридических лиц - от 600 000 до 1 000 000 рублей.



Доступ в лес ограничен. Обо всех возгораниях в лесу специалисты просят обращаться по телефону горячей линии лесной охраны - 8 (3012) 20-44-44.



