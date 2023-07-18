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В Бурятии выявили виновников 13 лесных пожаров

В Бурятии выявили виновников 13 лесных пожаров
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Все они оштрафованы

В Баргузинском, Тарбагатайском, Муйском, Баунтовском, Селенгинском, Кижингинском и Еравнинском районах виновные 13-ти лесных пожаров. Им назначены административные штрафы в размере до 50 тысяч рублей.

- Основная причина возгораний - это брошенные окурки, не потушенные костры и другие несоблюдения правил пожарной безопасности, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства Бурятии.

Нарушение правил пожарной безопасности в условиях противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа:

- от 40 000 до 50 000 рублей на граждан;
- на должностных лиц - от 60 000 до 90 000 рублей;
- на юридических лиц - от 600 000 до 1 000 000 рублей.

Доступ в лес ограничен. Обо всех возгораниях в лесу специалисты просят обращаться по телефону горячей линии лесной охраны - 8 (3012) 20-44-44.

лесные пожары

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