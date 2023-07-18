В Бурятии молния расколола электроопору









Как сообщал «Байкал-Daily», вчера также из-за сильного дождя часть Улан-Удэ



Как сообщал «Байкал-Daily», вчера также из-за сильного дождя часть Улан-Удэ оставалась без света

Жители села Хонхолой Мухоршибирского района Бурятии возмущены тем, что во время непогоды у них часто отключают электроэнергию. Проблему озвучили в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».- Накипело уже. Почему в Хонхолое каждый раз, как идёт дождь и небольшой гром с грозой, то обязательно отключат свет? То авария, то ещё что. Что, нельзя всё нормально сделать, чтобы не было таких поломок аварийных? И ещё целый день никто не может отремонтировать. Живём, как в прошлом веке, вечные аварии, почему в больших городах такого нет?! Сначала отключается свет, потом теряется связь, - написал негодующий местный житель.Начальник Мухоршибирского РЭС Евгений Симухин пояснил, что на этот раз причиной отключения стало прямое попадание молнии в опору.- Воздушная линия отключается не работниками РЭС, а релейной защитой и автоматикой, которая отключает линию из-за повреждений, вызванных прохождением грозового фронта. В Мухоршибирском районе, помимо села Хонхолой, имеется ещё 20 сëл с такими же проблемами. Девять электромонтëров двух участков РЭС физически не в состоянии обслуживать их одновременно, - пояснил Евгений Симухин.Он отметил, что в больших городах используются кабельные линии, проложенные в земле, которые не подвержены атмосферным воздействиям.