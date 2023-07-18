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В Забайкалье двое мужчин украли и забили лошадь

В Забайкалье двое мужчин украли и забили лошадь
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Конину они продали местным жителям

В полицию Читинского района обратился 52-летний житель посёлка Ленинский. Он сообщил, что с пастбища не вернулась одна его лошадь. Животное долгое время находилось на вольном выпасе.

Вскоре полицейские задержали двух подозреваемых. Ими оказались 62 и 35-летние местные жители.

- Установлено, что злоумышленники с безнадзорного выпаса животных увели одну лошадь и забили. Добытое мясо они продали местным жителям, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

кража

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