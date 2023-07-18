В иркутское СИЗО пытались пронести изюм с гашишем

Посетитель принёс передачу 19-летнему обвиняемому



56-летний житель Иркутского района принёс передачу 19-летнему обвиняемому, находящемуся в иркутском СИЗО. В «передачке» обнаружили наркотики, спрятанные в изюме.



- При досмотре содержимого пакета младший инспектор отдела режима и надзора СИЗО-1 в упаковке с изюмом обнаружил несколько кусочков темно-зелёного цвета размерами 0,5х0,5 см. На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции для изъятия подозрительного вещества, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.



Лабораторная экспертиза установила, что изъятое вещество – это 1,907 гр гашиша.



Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела

