В Бурятии поток воды с гор обрушился на село









С утра уже обнаружены подтопленные участки. На место выехала комиссия для обследования масштабов разгула стихии. В составе комиссии в том числе врио первого замглавы района, глава поселения, представитель ГО и ЧС.



Информация уточняется.



В Тарбагатайском районе Бурятии поток ливневых вод с гор сошёл на село Надеино. Это произошло после сильного ночного ливня. Видео, которое сняла местная жительница, опубликовали в районной группе «Тарбагатай-инфо».- Вот такое сегодня стихийное бедствие у нас. Мы тонем! Сегодня всю ночь шла (вода – прим. ред.) через дорогу, в ограду, всё затопило. Сейчас идёт через канал, туда по дороге. Будет ров ужасный. Если бы вы видели это наяву – это очень страшно. Она около нас, - говорит женщина на видео.