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После ЧП с опрокидыванием катамаранов на реке Снежная возбудили уголовное дело

После ЧП с опрокидыванием катамаранов на реке Снежная возбудили уголовное дело
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Одна участница тургруппы до сих пор не найдена

Иркутское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после опрокидывания четырёх катамаранов с восемью туристами из Новосибирская на реке Снежная в Бурятии. 

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности и эксплуатации транспорта» (ч. 2 ст. 263 УК РФ), сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

«В настоящее время следователи и следователи-криминалисты в рамках уголовного дела проводят следственные действия. Расследование продолжается», - говорится в сообщении.

Как сообщал «Байкал-Daily», ЧП произошло почти две недели назад, 6 июля на реке Снежная, которая популярна у экстремалов. Несмотря на паводок, в сплав отправилась группа из восьми туристов, прилетевших из Новосибирска. В какой-то момент все четыре катамарана опрокинулись и в воде оказались восемь человек.

Трое из них выбрались на берег поблизости, а пятерых унесло бурным течением. Местность, где пропали туристы, таёжная, а сама река изобилует порогами, водоворотами и острыми камнями. Вода в этой местности ледяная, так что изначально эксперты оценивали шансы на спасение всех людей как невысокие.

Однако туристы были хорошо подготовлены и снаряжены. На следующие сутки удалось найти живыми четырёх пропавших. Первыми при облёта с вертолёта спасатели обнаружили двух мужчин. Туристы, которые провели ночь в горах, услышали шум винтов и подали сигнал ракетницей. Чуть позже нашли живой ещё одну девушку, а вскоре – мужчину.

Пятую туристку до сих пор не могут найти. Девушку искали с воздуха с помощью вертолёта Ми-8, лес и берег прочёсывали наземные группы.

В последний раз о ходе работ сообщалось 14 июля. В тот день спасатели обследовали 12 километров акватории реки Снежная и 10 километров береговой линии в местности Соболиные озера, а также острова в районе села Выдрино.

Пока поиски результатов не дали. Тем временем родные пропавшей девушки объявили вознаграждение за помощь в её поисках.

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