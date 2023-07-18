После ЧП с опрокидыванием катамаранов на реке Снежная возбудили уголовное дело

Одна участница тургруппы до сих пор не найдена
Иркутское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после опрокидывания четырёх катамаранов с восемью туристами из Новосибирская на реке Снежная в Бурятии.
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности и эксплуатации транспорта» (ч. 2 ст. 263 УК РФ), сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
«В настоящее время следователи и следователи-криминалисты в рамках уголовного дела проводят следственные действия. Расследование продолжается», - говорится в сообщении.
Как сообщал «Байкал-Daily», ЧП произошло почти две недели назад, 6 июля на реке Снежная, которая популярна у экстремалов. Несмотря на паводок, в сплав отправилась группа из восьми туристов, прилетевших из Новосибирска. В какой-то момент все четыре катамарана опрокинулись и в воде оказались восемь человек.
Трое из них выбрались на берег поблизости, а пятерых унесло бурным течением. Местность, где пропали туристы, таёжная, а сама река изобилует порогами, водоворотами и острыми камнями. Вода в этой местности ледяная, так что изначально эксперты оценивали шансы на спасение всех людей как невысокие.
Однако туристы были хорошо подготовлены и снаряжены. На следующие сутки удалось найти живыми четырёх пропавших. Первыми при облёта с вертолёта спасатели обнаружили двух мужчин. Туристы, которые провели ночь в горах, услышали шум винтов и подали сигнал ракетницей. Чуть позже нашли живой ещё одну девушку, а вскоре – мужчину.
Пятую туристку до сих пор не могут найти. Девушку искали с воздуха с помощью вертолёта Ми-8, лес и берег прочёсывали наземные группы.
В последний раз о ходе работ сообщалось 14 июля. В тот день спасатели обследовали 12 километров акватории реки Снежная и 10 километров береговой линии в местности Соболиные озера, а также острова в районе села Выдрино.
Пока поиски результатов не дали. Тем временем родные пропавшей девушки объявили вознаграждение за помощь в её поисках.
После ЧП с опрокидыванием катамаранов на реке Снежная возбудили уголовное дело
Происшествия, Фото:
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