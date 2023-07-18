Сухие грозы привели к трём лесным пожарам в Бурятии









- На тушении работали 153 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников, привлечённых лиц и арендаторов. Задействовано 30 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила более 7 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На утро 18 июля продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров в Баргузинском районе, один из которых локализован. - На тушении работали 153 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников, привлечённых лиц и арендаторов. Задействовано 30 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила более 7 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.На утро 18 июля продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров в Баргузинском районе, один из которых локализован.









На заседании оперативного штаба зампред правительства Пётр Мордовской поблагодарил группировки за оперативную ликвидацию сложного пожара в Селенгинском районе.



В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен.

На заседании оперативного штаба зампред правительства Пётр Мордовской поблагодарил группировки за оперативную ликвидацию сложного пожара в Селенгинском районе.В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен.

Накануне, 17 июля, в Бурятии возникло три лесных пожара - один в Селенгинском районе и два возгорания в Баргузинском районе. Во всех случаях причиной стали сухие грозы, когда молнии попадают в деревья.