В Бурятии женщина в ДТП сломала кости таза

Столкнулись две «Тойоты»
Накануне, 17 июля, в Муйском районе Бурятии столкнулись два автомобиля.
- В 17 часов в посёлке Таксимо 22-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла» не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем «Тойота Виста» под управлением 35-летней женщины, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадала 55-летняя пассажирка «Тойоты Виста». Она была доставлена в больницу с переломом костей таза.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне произошло ДТП в Кяхтинском районе: там из телеги, которую вёз всадник, упала на дорогу 13-летняя девочка
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Сейчас тушат два возгорания
Столкнулись две «Тойоты»
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