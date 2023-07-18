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В Бурятии женщина в ДТП сломала кости таза

В Бурятии женщина в ДТП сломала кости таза
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Столкнулись две «Тойоты»

Накануне, 17 июля, в Муйском районе Бурятии столкнулись два автомобиля.

- В 17 часов в посёлке Таксимо 22-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла» не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем «Тойота Виста» под управлением 35-летней женщины, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.


В результате ДТП пострадала 55-летняя пассажирка «Тойоты Виста». Она была доставлена в больницу с переломом костей таза.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне произошло ДТП в Кяхтинском районе: там из телеги, которую вёз всадник, упала на дорогу 13-летняя девочка
ДТП

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