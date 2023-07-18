Она упала на дорогу во время движения
Накануне, 17 июля, на дорогах Бурятии зарегистрировано 29 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшими.
Необычное ДТП произошло в Кяхтинском районе: в нём участвовали не автомобили, а всадник на лошади и гужевая повозка, которую он вёз. С телеги упала и получила травмы 13-летняя девочка.
- Около 8 часов вечера 22-летний водитель гужевой повозки, следуя со стороны села Ивановка в направлении села Семеновка на 28 км автодороги Мурочи – Малая Кудара допустил падение 13-летней пассажирки. В результате ДТП девочка с травмами доставлена в местную больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 16 июля, в Еравнинском районе пострадала женщина, выпавшая из грузовика во время движения.
В Бурятии девочка пострадала в ДТП с телегой
Происшествия, Фото:
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