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В Бурятии девочка пострадала в ДТП с телегой

В Бурятии девочка пострадала в ДТП с телегой
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Она упала на дорогу во время движения

Накануне, 17 июля, на дорогах Бурятии зарегистрировано 29 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшими.

Необычное ДТП произошло в Кяхтинском районе: в нём участвовали не автомобили, а всадник на лошади и гужевая повозка, которую он вёз. С телеги упала и получила травмы 13-летняя девочка.

- Около 8 часов вечера 22-летний водитель гужевой повозки, следуя со стороны села Ивановка в направлении села Семеновка на 28 км автодороги Мурочи – Малая Кудара допустил падение 13-летней пассажирки. В результате ДТП девочка с травмами доставлена в местную больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 16 июля, в Еравнинском районе пострадала женщина, выпавшая из грузовика во время движения.


ДТП

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