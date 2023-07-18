Улан-удэнец попался сотрудникам ДПС с двумя мешками конопли



















Ночью 15 июля в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. Внутри машины полицейские обнаружили два мешка с дикорастущей коноплёй.Выяснилось, что мешки принадлежали одному из пассажиров – 30-летнему улан-удэнцу. Вес марихуаны составил более двух килограмм.- Горожанин признался, что с друзьями ездил в Иволгинский район помочь одному из них со строительством дома. На обратной дороге он собрал наркосодержащее растение, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Около пяти лет назад мужчина был условно осуждён за аналогичное преступление. Наказание он отбыл. Официально трудоустроен.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, изготовление, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».