Ливень оставил улан-удэнцев без света

Из-за непогоды на некоторых улицах произошло аварийное отключение электроэнергии
В понедельник, 17 июля, в Улан-Удэ разбушевалась непогода. Сначала гремел сильный гром, били молнии, а потом начался сильный ливень. Непогода стала причиной отключения электроэнергии в разных районах города.
Как сообщается в оперативной сводке по городу, в 9:44 аварийно отключилась электроэнергия на ул. Дзержинского, Амагаева, Верхняя, Панорамная, Связистов, Новоселов. Также под отключение попал детский сад №41 «Ласточка» на ул. Добролюбова. Свет в домах горожан появился ближе к пяти часам вечера.
В тоже время без электроэнергии остались жители улиц: 8 марта, Чертенкова, Циолковского, Сенчихина, Пушкина, Гагарина, Клыпина, Лысогорская, Щорса, Гольдсобеля, Жуковского.
Подключение потребителей проводилось поэтапно: в 11:54 запитали по нормальной схеме ул. 8 марта, Чертенкова, Циолковского, Сенчихина; в 15:55 запитали всех потребителей, кроме ул. Щорса, Амагаева. В остальных домах остальных свет появился в семь вечера.
В 13:00 аварийно частично отключилась электроэнергия в частном секторе микрорайонов Горький и Комушка. Восстановили подачу электроэнергии в 17:49.
В 13:41 без света остались жители Энергетика и 140 квартала. Подключение потребителей проводилось поэтапно: в 16:06 частично запитали Энергетик. В 16:43 электроэнергия восстановлена всем оставшимся потребителям по нормальной схеме.
В 15:24 из-за неблагоприятных погодных условий остались без электричества ул. Октябрьская, Буйко, Брестская, Ковалевской, Шишкина, Цветочная, Станиславского, Комсомольская, в том числе детский сад №173 «Росинка». Здесь электроэнергия была восстановлена в 16:53.
В 15:25 остались без света жители 44 квартала по улицам Жердева и Мокрова. Подключение проводилось поэтапно: в 17:28 частично запитали 44 квартал, а 17:49 аварию устранили.
Как сообщал «Байкал-Daily», сильнейший ливень затопил трамвайные пути. Вчера рельсы на Элеваторе ушли под воду, на некоторое время движение трамваев было остановлено.
Ливень оставил улан-удэнцев без света
Происшествия, Фото:
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