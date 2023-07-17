Житель Бурятии при падении с высоты разбил челюсть

Врач выполнил шинирование нижней челюсти
Врач-стоматолог Закаменской центральной районной больницы (ЦРБ) Роман Булгутов восстановил пациенту сломанную челюсть.
35-летний мужчина сломал челюсть при падении с высоты. Травму он получил в быту, рассказали в больнице.
Врачи поставили диагноз «двусторонний перелом нижней челюсти со смещением отломков».
- Проведён осмотр пациента, рентгенография черепа в прямой проекции. Поставлен диагноз и выполнено шинирование нижней челюсти, - сообщили в Закаменской ЦРБ.
Стояние отломков удовлетворительное, лечение пациента продолжается.
Врач выполнил шинирование нижней челюсти
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