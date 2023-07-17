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В Улан-Удэ пьяный водитель пытался удрать от полицейских

В Улан-Удэ пьяный водитель пытался удрать от полицейских
Происшествия, 
В какой-то момент он бросил автомобиль и пустился наутёк

В столице Бурятии задержали очередного пьяного водителя благодаря бдительным гражданам. Сообщение о нём поступило в телеграмм-бот @gibdd03_bot

Очевидцы рассказали, что на улице Хрустальная на Стекпозаводе едет «Тойота Пробокс», водитель которой, по всей видимости, пьян. На место был направлен экипаж ДПС.

- Автомобиль автоинспекторы обнаружили на улице Кундо и потребовали, чтобы водитель остановиться. Однако мужчина проигнорировал требование полицейских и попытался скрыться. В течение нескольких минут нарушитель пытался уйти от погони и создавал опасные ситуации на дороге. Тогда полицейские поняли: гражданин пытается доехать до адреса места жительства, чтобы бросить автомобиль и скрыться бегством, что он в районе улицы Воронежская и сделал. Убежать далеко мужчина не смог - был задержан инспектором ДПС, - сообщили в МВД по Бурятии.



В ходе разбирательств выяснилась и причина такого поведения: 34-летний нетрезвый улан-удэнец права управления транспортом не имеет. Ранее он уже задерживался за вождение в состоянии опьянения. Теперь ему грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортом в нетрезвом виде.

алкогольное опьянение водители ГИБДД

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