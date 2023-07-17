В Улан-Удэ вор ночью пробрался в квартиру со спящими хозяевами

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Он залез через незапертое окно



В Улан-Удэ сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска раскрыли квартирную кражу. Вор проник через незапертое окно на втором этаже.



Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, 30-летний мужчина после ночных игр в компьютерном клубе и распития на улице спиртного заметил, что в соседнем доме открыто окно. Через козырёк над входной дверью он проник в квартиру, где спали бабушка с внучкой. Из спальни стащил их телефоны, а из прихожей – дамские сумочки.



Осмотрев на улице сумки, вор избавился от них, забрав только банковскую карту. Ещё одну карту он нашёл в чехле телефона.



В последующем картами мужчина оплатил покупки в магазинах.



Полицейские задержали его, когда он спустя время попытался сбыть украденные мобильные устройства.



Подозреваемый ранее был судим за грабеж и наркопреступления. Нигде не работает. Телефоны у него изъяты, а банковские карты он разорвал и выбросил.



Возбуждено уголовное дело по факту квартирной кражи. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хищение денег со счетов.

