Он залез через незапертое окно
В Улан-Удэ сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска раскрыли квартирную кражу. Вор проник через незапертое окно на втором этаже.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, 30-летний мужчина после ночных игр в компьютерном клубе и распития на улице спиртного заметил, что в соседнем доме открыто окно. Через козырёк над входной дверью он проник в квартиру, где спали бабушка с внучкой. Из спальни стащил их телефоны, а из прихожей – дамские сумочки.
Осмотрев на улице сумки, вор избавился от них, забрав только банковскую карту. Ещё одну карту он нашёл в чехле телефона.
В последующем картами мужчина оплатил покупки в магазинах.
Полицейские задержали его, когда он спустя время попытался сбыть украденные мобильные устройства.
Подозреваемый ранее был судим за грабеж и наркопреступления. Нигде не работает. Телефоны у него изъяты, а банковские карты он разорвал и выбросил.
Возбуждено уголовное дело по факту квартирной кражи. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хищение денег со счетов.
В Улан-Удэ вор ночью пробрался в квартиру со спящими хозяевами
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он залез через незапертое окно
Движение с Элеватора закрыто
На «чёрного» лесоруба вышли по следам волочения деревьев
В восьми районах республики введена повышенная готовность
Девушка установила на телефон фейковое приложение банка
Грузовиком управлял мужчина, не имеющий прав
Он уснул там и едва не погиб
ДТП произошло прямо перед постом весового контроля
Большинство пострадавших – дети
Мужчину дважды ловили нетрезвым за рулём
Ситуация ухудшилась во многих районах республики
Более 100 человек сражались с огнём накануне
Мать ненадолго отвлеклась
Происшествия, 16.07.2023
Пожар произошёл ночью
Происшествия, 16.07.2023
С огнём борются 38 человек