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В Улан-Удэ вор ночью пробрался в квартиру со спящими хозяевами

В Улан-Удэ вор ночью пробрался в квартиру со спящими хозяевами
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он залез через незапертое окно

В Улан-Удэ сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска раскрыли квартирную кражу. Вор проник через незапертое окно на втором этаже.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, 30-летний мужчина после ночных игр в компьютерном клубе и распития на улице спиртного заметил, что в соседнем доме открыто окно. Через козырёк над входной дверью он проник в квартиру, где спали бабушка с внучкой. Из спальни стащил их телефоны, а из прихожей – дамские сумочки.

Осмотрев на улице сумки, вор избавился от них, забрав только банковскую карту. Ещё одну карту он нашёл в чехле телефона.

В последующем картами мужчина оплатил покупки в магазинах.

Полицейские задержали его, когда он спустя время попытался сбыть украденные мобильные устройства.

Подозреваемый ранее был судим за грабеж и наркопреступления. Нигде не работает. Телефоны у него изъяты, а банковские карты он разорвал и выбросил.

Возбуждено уголовное дело по факту квартирной кражи. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хищение денег со счетов.
кража

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