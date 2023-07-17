В Улан-Удэ затопило трамвайные пути

Движение с Элеватора закрыто
В первой половине дня в Улан-Удэ полил сильный ливень – дождь шёл буквально стеной. Залитыми оказались не только дороги, но и трамвайные рельсы. По этой причине в 12:35 было закрыто трамвайное движение с Элеватора на Шишковку.
- По улице Гагарина заилило рельсы, - сообщили в МУП «Управление трамвая».
Здесь воды оказалось по щиколотку, люди переходили дорогу, насквозь промокшие.
Как сообщал «Байкал-Daily», на улицах города приступили к откачке луж
. Сейчас скопления дождевой воды откачивают на улицах Балтахинова, Ленина, Советской, Смолина, Набережной, на проспекте Победы.
Он залез через незапертое окно
Движение с Элеватора закрыто
На «чёрного» лесоруба вышли по следам волочения деревьев
В восьми районах республики введена повышенная готовность
Девушка установила на телефон фейковое приложение банка
Грузовиком управлял мужчина, не имеющий прав
Он уснул там и едва не погиб
ДТП произошло прямо перед постом весового контроля
Большинство пострадавших – дети
Мужчину дважды ловили нетрезвым за рулём
Ситуация ухудшилась во многих районах республики
Более 100 человек сражались с огнём накануне
Мать ненадолго отвлеклась
Пожар произошёл ночью
С огнём борются 38 человек