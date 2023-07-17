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В Улан-Удэ затопило трамвайные пути

В Улан-Удэ затопило трамвайные пути
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Движение с Элеватора закрыто

В первой половине дня в Улан-Удэ полил сильный ливень – дождь шёл буквально стеной. Залитыми оказались не только дороги, но и трамвайные рельсы. По этой причине в 12:35 было закрыто трамвайное движение с Элеватора на Шишковку.

- По улице Гагарина заилило рельсы, - сообщили в МУП «Управление трамвая».

Здесь воды оказалось по щиколотку, люди переходили дорогу, насквозь промокшие.

Как сообщал «Байкал-Daily», на улицах города приступили к откачке луж. Сейчас скопления дождевой воды откачивают на улицах Балтахинова, Ленина, Советской, Смолина, Набережной, на проспекте Победы.


подтопление трамвайные пути

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