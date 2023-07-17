В Улан-Удэ затопило трамвайные пути







Как сообщал «Байкал-Daily», на улицах города приступили к откачке луж . Сейчас скопления дождевой воды откачивают на улицах Балтахинова, Ленина, Советской, Смолина, Набережной, на проспекте Победы.

В первой половине дня в Улан-Удэ полил сильный ливень – дождь шёл буквально стеной. Залитыми оказались не только дороги, но и трамвайные рельсы. По этой причине в 12:35 было закрыто трамвайное движение с Элеватора на Шишковку.- По улице Гагарина заилило рельсы, - сообщили в МУП «Управление трамвая».Здесь воды оказалось по щиколотку, люди переходили дорогу, насквозь промокшие.