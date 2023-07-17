Житель Бурятии незаконно спилил лиственницы, чтобы построить сарай





Вечером 15 июня в дежурную часть полиции в Бичурском районе Бурятии обратился лесничий Буйского участкового лесничества. Он обнаружил незаконную рубку четырёх кубометров лиственницы вблизи села Дабатуй.На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Они обнаружили следы волочения, которые привели полицейских к фермерской стоянке.Лиственницы, как выяснилось, незаконно спилил 40-летний разнорабочий, трудящийся на ферме. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления.- С места происшествия изъята заготовленная древесина, бензопила, трактор. Государственному лесному фонду Российской Федерации причинён ущерб на сумму около 70 тысяч рублей. Отметим, что спиленные деревья относятся к категории защитных лесов, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.На этой же стоянке оперативники обнаружили другие незаконно вырубленные деревья – более пяти кубометров. Установлено, что деревья относятся к категории эксплуатационных лесов. В этом случае ущерб лесному фонду составил около 50 тысяч рублей.Мужчина признал оба факта. Следователю задержанный рассказал, что деревья он пилил для строительства надворных построек на стоянке.Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке и незаконной рубке в крупном размере.