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В Бурятии частично подтопило 118 участков

В Бурятии частично подтопило 118 участков
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В восьми районах республики введена повышенная готовность

В Бурятии паводковая обстановка остаётся напряжённой. На сегодняшний день река Селенга вышла на пойму в следующих населённых пунктах: посёлок Наушки – на 23 см, село Усть-Кяхта – на 37 см, посёлок Новоселенгинск – на 98 см, село Кабанск – на 76 см и в Улан-Удэ – на 18 см.

Однако в последние дни в некоторых районах республики, в том числе в Улан-Удэ, наблюдается спад уровня реки.

- На протяжении трёх дней наблюдается спад уровня реки в районе Усть-Кяхты, Наушках и города Улан-Удэ. По республике частично подтоплены 118 жилых участков, но вода уже уходит. Так, в селе Новодесятниково вода затрагивала два участка, сейчас вода ушла. В селе Подгорное Бичурского района вода ушла с одного участка. В посёлке Наушки грунтовая вода осталась только на окраинах огородов, - рассказал на брифинге руководитель республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев.

В восьми районах республики в целях решения проблемных ситуаций введена повышенная готовность. В сельских поселениях «Дунда-Киреткое», «Бичурское», «Топкинское» Бичурского района действует режим ЧС.

На 17 июля, по данным ГО и ЧС, грунтовыми водами подтоплен один жилой дом в СОНТ «Судостроителей» в Улан-Удэ. Живущая там семья из пяти человек переехала в другой свой дом.

В проблемных районах оборудовали пункты временного размещения для эвакуации населения. Ежедневно рабочие группы сельских поселений проводят обходы подтопленных и подверженных к подтоплению жилых участков.

- Также проводится работа по подсыпке низменных участков, чтобы предотвратить подтопление по городу Улан-Удэ и в Тарбагатайском районе. К сожалению, паводковая обстановка остаётся непростой, хотя мы фиксируем снижение уровня воды. Прогноз погоды остаётся напряжённый, осадки продолжатся. Будем дальше наблюдать и реагировать на них, - добавил Евгений Радикальцев.

Жители, чьи дома подвержены угрозой подтопления, могут позвонить по телефону горячей линии «112». Экстренная служба передаст информацию в районную ЕДДС.
подтопление

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