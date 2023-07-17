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Мошенники выудили у научного сотрудника из Иркутска 2 млн рублей

Мошенники выудили у научного сотрудника из Иркутска 2 млн рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девушка установила на телефон фейковое приложение банка

В Иркутске научный сотрудник лишилась около двух миллионов рублей после установки фейкового приложения банка.

Со слов пострадавшей, с ней связался мужчина и представился сотрудником известного банка. Собеседник рассказал девушке историю о том, что преступники заполучили доступ к её личному кабинету от банковского аккаунта и оформили на её имя кредит, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Иркутянка не поверила словам незнакомца и решила уточнить информацию на горячей линии банка.

Но спустя время ещё один аферист вновь связался с девушкой и рассказал про «специальную программу, препятствующую действиям мошенников». Мобильное приложение имело схожее название с настоящим банком, и иркутянка, потеряв бдительность, решила установить его на свой телефон.

Таким образом злоумышленникам удалось заполучить удалённый доступ к сбережениям потерпевшей. Дистанционным путём они оформили займ и похитили со счетов иркутянки около 2 миллионов рублей.

Позже она пояснила: знала о подобных случаях обмана, но мошенники застали ее врасплох. В момент звонка она готовилась к защите научной диссертации, которая должна была состояться на следующий день.

мошенничество

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