Мошенники выудили у научного сотрудника из Иркутска 2 млн рублей

Девушка установила на телефон фейковое приложение банка



В Иркутске научный сотрудник лишилась около двух миллионов рублей после установки фейкового приложения банка.



Со слов пострадавшей, с ней связался мужчина и представился сотрудником известного банка. Собеседник рассказал девушке историю о том, что преступники заполучили доступ к её личному кабинету от банковского аккаунта и оформили на её имя кредит, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Иркутянка не поверила словам незнакомца и решила уточнить информацию на горячей линии банка.



Но спустя время ещё один аферист вновь связался с девушкой и рассказал про «специальную программу, препятствующую действиям мошенников». Мобильное приложение имело схожее название с настоящим банком, и иркутянка, потеряв бдительность, решила установить его на свой телефон.



Таким образом злоумышленникам удалось заполучить удалённый доступ к сбережениям потерпевшей. Дистанционным путём они оформили займ и похитили со счетов иркутянки около 2 миллионов рублей.



Позже она пояснила: знала о подобных случаях обмана, но мошенники застали ее врасплох. В момент звонка она готовилась к защите научной диссертации, которая должна была состояться на следующий день.



