В Бурятии пассажирка выпала из движущегося грузовика

Днём 16 июля в Еравнинском районе Бурятии пострадала женщина, выпавшая из грузовика во время движения. За рулём находился мужчина, не имеющий водительских прав.
- На улице Ленина в селе Гунда 46-летний водитель автомобиля ГАЗ-52, не имеющий прав управления транспортными средствами, допустил падение пассажира во время движения транспорта. В результате ДТП 33-летняя женщина с травмами госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Ещё одно ДТП, которое устроил водитель без прав, произошло в субботу, 15 июля, в селе Саган-Нур Мухоршибирского района. Там 29-летний мужчина, незаконно севший за рулём «Тойоты Виш», съехал в кювет и опрокинул авто.
Водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в выходные произошли два «пьяных» ДТП: в Заиграевском районе нетрезвый водитель влетел в дерево. А в пригородном селе Сотниково девушка завалила свою машину на бок прямо перед постом весового контроля.