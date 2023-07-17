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В Бурятии пассажирка выпала из движущегося грузовика

В Бурятии пассажирка выпала из движущегося грузовика
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Грузовиком управлял мужчина, не имеющий прав

Днём 16 июля в Еравнинском районе Бурятии пострадала женщина, выпавшая из грузовика во время движения. За рулём находился мужчина, не имеющий водительских прав.

- На улице Ленина в селе Гунда 46-летний водитель автомобиля ГАЗ-52, не имеющий прав управления транспортными средствами, допустил падение пассажира во время движения транспорта. В результате ДТП 33-летняя женщина с травмами госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Ещё одно ДТП, которое устроил водитель без прав, произошло в субботу, 15 июля, в селе Саган-Нур Мухоршибирского района. Там 29-летний мужчина, незаконно севший за рулём «Тойоты Виш», съехал в кювет и опрокинул авто.

Водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.


Как сообщал «Байкал-Daily», также в выходные произошли два «пьяных» ДТП: в Заиграевском районе нетрезвый водитель влетел в дерево. А в пригородном селе Сотниково девушка завалила свою машину на бок прямо перед постом весового контроля.
ДТП

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