В Чите спасли пьяного мужчину из горящего коллектора

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Он уснул там и едва не погиб



Ночью 16 июля в Черновском районе Читы произошло пожар в тепловом коллекторе.



- Боец звена газодымозащитной службы, спустившись в задымлённое помещение, обнаружил спящего человека, который был в состоянии алкогольного опьянения. Спасатель помог мужчине забраться наверх по лестнице и передал его работникам скорой медицинской помощи. Госпитализация спасённому не потребовалась, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.



В результате пожара огнём уничтожен мусор в коллекторе. Травмированных и погибших нет. Причину возгорания устанавливают сотрудники Государственного пожарного надзора.

