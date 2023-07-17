Он уснул там и едва не погиб
Ночью 16 июля в Черновском районе Читы произошло пожар в тепловом коллекторе.
- Боец звена газодымозащитной службы, спустившись в задымлённое помещение, обнаружил спящего человека, который был в состоянии алкогольного опьянения. Спасатель помог мужчине забраться наверх по лестнице и передал его работникам скорой медицинской помощи. Госпитализация спасённому не потребовалась, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
В результате пожара огнём уничтожен мусор в коллекторе. Травмированных и погибших нет. Причину возгорания устанавливают сотрудники Государственного пожарного надзора.
В Чите спасли пьяного мужчину из горящего коллектора
Происшествия, Фото:
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