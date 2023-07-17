17 июля

16 июля

Популярное

В Чите спасли пьяного мужчину из горящего коллектора

В Чите спасли пьяного мужчину из горящего коллектора
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Он уснул там и едва не погиб

Ночью 16 июля в Черновском районе Читы произошло пожар в тепловом коллекторе.

- Боец звена газодымозащитной службы, спустившись в задымлённое помещение, обнаружил спящего человека, который был в состоянии алкогольного опьянения. Спасатель помог мужчине забраться наверх по лестнице и передал его работникам скорой медицинской помощи. Госпитализация спасённому не потребовалась, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

В результате пожара огнём уничтожен мусор в коллекторе. Травмированных и погибших нет. Причину возгорания устанавливают сотрудники Государственного пожарного надзора.
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пассажирка выпала из движущегося грузовика
В Бурятии пассажирка выпала из движущегося грузовика
Происшествия, 17.07.2023
Грузовиком управлял мужчина, не имеющий прав
В пригороде Улан-Удэ пьяная девушка завалила машину на бок
В пригороде Улан-Удэ пьяная девушка завалила машину на бок
Происшествия, 17.07.2023
ДТП произошло прямо перед постом весового контроля
В Бурятии собаки стали чаще кусать детей
В Бурятии собаки стали чаще кусать детей
Происшествия, 17.07.2023
Ситуация ухудшилась во многих районах республики
В Бурятии потушили все лесные пожары, кроме одного
В Бурятии потушили все лесные пожары, кроме одного
Происшествия, 17.07.2023
Более 100 человек сражались с огнём накануне
В Бурятии тушат два лесных пожара
В Бурятии тушат два лесных пожара
Происшествия, 16.07.2023
С огнём борются 38 человек
В Бурятии утонул подросток
В Бурятии утонул подросток
Происшествия, 15.07.2023
К месту выехали спасатели
В пригороде Улан-Удэ подтопило 32 двора
В пригороде Улан-Удэ подтопило 32 двора
Происшествия, 15.07.2023
В Иволгинском районе продолжается ежечасный мониторинг уровня воды в реке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^