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В пригороде Улан-Удэ пьяная девушка завалила машину на бок

В пригороде Улан-Удэ пьяная девушка завалила машину на бок
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло прямо перед постом весового контроля

В Бурятии ночью 16 июля произошло два «пьяных» ДТП, о них сообщили в республиканском УГИБДД.

В час ночи в селе Новоильинск Заиграевского района аварию устроил 41-летний пьяный водитель «Волги». Он не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП травмы получила 43-летняя пассажирка.


Через несколько часов ДТП произошло в пригородном селе Сотниково Иволгинского района. Там прямо перед постом весового контроля автомобиль «Ниссан Куб» протаранил бетонное ограждение, после чего встал на бок. За рулём находилась пьяная 24-летняя девушка.

- 24-летняя водитель автомобиля «Ниссан Куб», не имеющая прав управления транспортными средствами, следуя в состоянии алкогольного опьянения, на улице Медицинская в селе Сотниково не справилась с управлением и совершила наезд на бетонное ограждение, - уточнили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель и 25-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести.



ДТП алкогольное опьянение

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