Большинство пострадавших – дети
8 июля на аллее в посёлке Жигалово Иркутской области собака напали на людей. От её укусов пострадали пять местных жителей, четверо из которых дети.
По данному факту следователи начали доследственную проверку.
- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Устанавливаются очевидцы и хозяин собаки, а также местонахождение животного, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области собака искусала пять человек
Происшествия, Фото:
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