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В Иркутской области собака искусала пять человек

В Иркутской области собака искусала пять человек
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Большинство пострадавших – дети

8 июля на аллее в посёлке Жигалово Иркутской области собака напали на людей. От её укусов пострадали пять местных жителей, четверо из которых дети.

По данному факту следователи начали доследственную проверку.

- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Устанавливаются очевидцы и хозяин собаки, а также местонахождение животного, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

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