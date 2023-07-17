В Иркутской области собака искусала пять человек

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Большинство пострадавших – дети



8 июля на аллее в посёлке Жигалово Иркутской области собака напали на людей. От её укусов пострадали пять местных жителей, четверо из которых дети.



По данному факту следователи начали доследственную проверку.



- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Устанавливаются очевидцы и хозяин собаки, а также местонахождение животного, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



