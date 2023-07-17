Мужчину дважды ловили нетрезвым за рулём
29-летний житель села Кырен Тункинского района Бурятии признан виновным по уголовному делу о повторной езде в нетрезвом виде.
- Мужчина в 2022 году привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако в апреле этого года он вновь сел за руль своего автомобиля после употребления спиртного, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Тункинский районный суд назначил ему 240 часов обязательных работ, а также лишил водительских прав на 1 год 6 месяцев. Автомобиль «Тойота Краун», на котором ездил сельчанин, конфискован в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
У жителя Бурятии конфисковали «Тойоту Краун» за пьяную езду
Происшествия, Фото:
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