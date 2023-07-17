Ситуация ухудшилась во многих районах республики
Удручающая статистика наблюдается в Бурятии по числу пострадавших от укусов собак детей. Как сообщили в управлении ветеринарии, в возрасте до 17 лет количество укусов увеличилось почти на треть: с 269 до 367 случаев.
Увеличение укусов детей наблюдается во многих районах Бурятии, кроме Баунтовского, Бичурского, Курумканского, Кяхтинского и Прибайкальского районов. В этих же районах снижается и общая статистика по укусам людей собаками.
В целом с начала года в Бурятии собаки покусали 1005 человек.
Домашние собаки нападают на людей чаще, без бездомные: 561 против 444 случаев.
Еженедельно в Бурятии проводятся оперштабы по недопущению нападений собак на людей.
В Бурятии собаки стали чаще кусать детей
Происшествия, Фото:
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