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В Бурятии собаки стали чаще кусать детей

В Бурятии собаки стали чаще кусать детей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Ситуация ухудшилась во многих районах республики

Удручающая статистика наблюдается в Бурятии по числу пострадавших от укусов собак детей. Как сообщили в управлении ветеринарии, в возрасте до 17 лет количество укусов увеличилось почти на треть: с 269 до 367 случаев.

Увеличение укусов детей наблюдается во многих районах Бурятии, кроме Баунтовского, Бичурского, Курумканского, Кяхтинского и Прибайкальского районов. В этих же районах снижается и общая статистика по укусам людей собаками.

В целом с начала года в Бурятии собаки покусали 1005 человек.

Домашние собаки нападают на людей чаще, без бездомные: 561 против 444 случаев.

Еженедельно в Бурятии проводятся оперштабы по недопущению нападений собак на людей.
собаки

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