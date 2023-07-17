В Бурятии собаки стали чаще кусать детей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Ситуация ухудшилась во многих районах республики



Удручающая статистика наблюдается в Бурятии по числу пострадавших от укусов собак детей. Как сообщили в управлении ветеринарии, в возрасте до 17 лет количество укусов увеличилось почти на треть: с 269 до 367 случаев.



Увеличение укусов детей наблюдается во многих районах Бурятии, кроме Баунтовского, Бичурского, Курумканского, Кяхтинского и Прибайкальского районов. В этих же районах снижается и общая статистика по укусам людей собаками.



В целом с начала года в Бурятии собаки покусали 1005 человек.



Домашние собаки нападают на людей чаще, без бездомные: 561 против 444 случаев.



Еженедельно в Бурятии проводятся оперштабы по недопущению нападений собак на людей.

