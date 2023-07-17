Более 100 человек сражались с огнём накануне
16 июля в Бурятии возникло четыре лесных пожара – в Селенгинском районе, на территории Городского лесничества в Улан-Удэ, а также два возгорания в Хоринском районе.
На территории Городского лесничества пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём, в остальных случаях причиной возгораний стала сухая гроза, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Также накануне тушили пожары, возникшие ранее в Кабанском и Прибайкальском районах.
Всего на тушении работал 121 человек – сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники, МЧС и привлечённые лица. Было задействовано 18 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 2,72га.
На утро 17 июля продолжаются работы по тушению одного лесного пожара в Селенгинском районе, остальные возгорания ликвидированы.
В Бурятии потушили все лесные пожары, кроме одного
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 17.07.2023
Более 100 человек сражались с огнём накануне
Происшествия, 17.07.2023
Мать ненадолго отвлеклась
Пожар произошёл ночью
С огнём борются 38 человек
Произошло это в Джидинском районе
Он купался в Селенге
К месту выехали спасатели
Его оштрафовали на 2 тысячи рублей
В Иволгинском районе продолжается ежечасный мониторинг уровня воды в реке
Возбуждено уголовное дело, угнанная машина возвращена владельцу
Мужчина требовал, чтобы остановили поезд
Женщина узнала о преступлении, когда зашла к соседу в поисках супруга
Сообщение женщина оставила в Viber-группе
Добычу грабитель потерял, когда убегал
Мужчина погиб на месте