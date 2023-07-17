17 июля

16 июля

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В Бурятии потушили все лесные пожары, кроме одного

В Бурятии потушили все лесные пожары, кроме одного
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Более 100 человек сражались с огнём накануне

16 июля в Бурятии возникло четыре лесных пожара – в Селенгинском районе, на территории Городского лесничества в Улан-Удэ, а также два возгорания в Хоринском районе.

На территории Городского лесничества пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём, в остальных случаях причиной возгораний стала сухая гроза, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Также накануне тушили пожары, возникшие ранее в Кабанском и Прибайкальском районах.

Всего на тушении работал 121 человек – сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники, МЧС и привлечённые лица. Было задействовано 18 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 2,72га.

На утро 17 июля продолжаются работы по тушению одного лесного пожара в Селенгинском районе, остальные возгорания ликвидированы.
лесные пожары

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