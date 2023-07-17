В Бурятии потушили все лесные пожары, кроме одного

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Более 100 человек сражались с огнём накануне



16 июля в Бурятии возникло четыре лесных пожара – в Селенгинском районе, на территории Городского лесничества в Улан-Удэ, а также два возгорания в Хоринском районе.



На территории Городского лесничества пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём, в остальных случаях причиной возгораний стала сухая гроза, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Также накануне тушили пожары, возникшие ранее в Кабанском и Прибайкальском районах.



Всего на тушении работал 121 человек – сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники, МЧС и привлечённые лица. Было задействовано 18 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 2,72га.



На утро 17 июля продолжаются работы по тушению одного лесного пожара в Селенгинском районе, остальные возгорания ликвидированы.

