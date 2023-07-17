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В Иркутской области утонул двухлетний мальчик

В Иркутской области утонул двухлетний мальчик
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Мать ненадолго отвлеклась

В Качугском районе Иркутской области утонул двухлетний мальчик. Трагедия произошла 15 июля.

Сперва в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что мальчик пропал вблизи реки Анга. Позже тело ребёнка было обнаружено в воде. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ).

- Установлено, что на водоёме мальчик находился с матерью. Во время рыбалки девушка отвлеклась на непродолжительное время, после чего обнаружила, что ребёнок пропал. В ходе поисковых мероприятий тело мальчика обнаружено в реке вниз по течению. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии. 
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