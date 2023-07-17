В Иркутской области утонул двухлетний мальчик

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Мать ненадолго отвлеклась



В Качугском районе Иркутской области утонул двухлетний мальчик. Трагедия произошла 15 июля.



Сперва в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что мальчик пропал вблизи реки Анга. Позже тело ребёнка было обнаружено в воде. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ).



- Установлено, что на водоёме мальчик находился с матерью. Во время рыбалки девушка отвлеклась на непродолжительное время, после чего обнаружила, что ребёнок пропал. В ходе поисковых мероприятий тело мальчика обнаружено в реке вниз по течению. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

