Мать ненадолго отвлеклась
В Качугском районе Иркутской области утонул двухлетний мальчик. Трагедия произошла 15 июля.
Сперва в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что мальчик пропал вблизи реки Анга. Позже тело ребёнка было обнаружено в воде. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ).
- Установлено, что на водоёме мальчик находился с матерью. Во время рыбалки девушка отвлеклась на непродолжительное время, после чего обнаружила, что ребёнок пропал. В ходе поисковых мероприятий тело мальчика обнаружено в реке вниз по течению. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
В Иркутской области утонул двухлетний мальчик
Происшествия, Фото:
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