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Ночная гроза оставила без света девять сёл в Бурятии

Ночная гроза оставила без света девять сёл в Бурятии
Происшествия,  Фото:"Джидинка"
Произошло это в Джидинском районе

Ночная гроза и шквальный ветер привели к отключению электроснабжения в Джидинском районе Бурятии, сообщает газета «Джидинка».

На данный момент отсутствует электроэнергия в селах: Боций, Верхний Енхор, Цагатуй, Хулдат, Нижний Бургалтай, Нарын, Верхний Ичётуй (частично), Тохой, Дырестуй (частично).

В Малом Нарыне жители наблюдали замыкание линии электропередач.

Районная служба электросетей занимается устранением неисправностей.
отключение света

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