Ночная гроза оставила без света девять сёл в Бурятии

Произошло это в Джидинском районе
Ночная гроза и шквальный ветер привели к отключению электроснабжения в Джидинском районе Бурятии, сообщает газета «Джидинка».
На данный момент отсутствует электроэнергия в селах: Боций, Верхний Енхор, Цагатуй, Хулдат, Нижний Бургалтай, Нарын, Верхний Ичётуй (частично), Тохой, Дырестуй (частично).
В Малом Нарыне жители наблюдали замыкание линии электропередач.
Районная служба электросетей занимается устранением неисправностей.
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