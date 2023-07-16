Он купался в Селенге
В Улан-Удэ 27-летний молодой человек пропал во время купания в Селенге. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
- В 22 часов 15 июля поступило сообщение о том, что в русле реки Селенга при купании пропал мужчина 1996 года рождения. На место происшествия выехали спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы, - говорится в сообщении ведомства.
Помимо спасателей, на месте работают полицейские – они осматривают береговую линию.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне в пригородном селе Сужа в карьере утонул подросток.
В Улан-Удэ молодой человек пропал во время купания
Происшествия, Фото:
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