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В Улан-Удэ молодой человек пропал во время купания

В Улан-Удэ молодой человек пропал во время купания
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он купался в Селенге

В Улан-Удэ 27-летний молодой человек пропал во время купания в Селенге. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

- В 22 часов 15 июля поступило сообщение о том, что в русле реки Селенга при купании пропал мужчина 1996 года рождения. На место происшествия выехали спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы, - говорится в сообщении ведомства.

Помимо спасателей, на месте работают полицейские – они осматривают береговую линию.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне в пригородном селе Сужа в карьере утонул подросток.
пропавшие без вести утопление

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