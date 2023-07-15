15 июля

14 июля

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В пригороде Улан-Удэ подтопило 32 двора

В пригороде Улан-Удэ подтопило 32 двора
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В Иволгинском районе продолжается ежечасный мониторинг уровня воды в реке

По данным ЕДДС на 15 июля на 6:00, в Иволгинском районе уровень воды составил 245 см, прирост за сутки +14 см; критический уровень 330 см.

Как сообщается в официальной группе администрации Иволгинского района в соцсети, в селе Поселье на данный момент подтоплено 32 двора водами протоки и реки Селенга: СНТ «Родник» - 19 дворов, СНТ «Снежный» - 2 двора, ДНТ «Поселье» - 3 двора, ДНТ «Эдем» - 8 дворов.

В селе Сотниково остаются подтопленными 3 участка.

Также здесь рассказали, что из-за угрозы возможного подтопления для пострадавших от паводка подготовили пункты временного размещения (ПВР).

- Для жителей с. Поселье ПВР организован в бывшем здании Гурульбинской СОШ по адресу ул. Луговая, 26а в с. Гурульба. Для жителей с. Сотниково - в Сотниковской СОШ. ПВР обеспечены всем необходимым - кровати, постельные и туалетные принадлежности, предусмотрена организация питания, - продолжили в группе района.

Заявки на размещение в пунктах необходимо оставлять в администрациях сельских поселений.

В настоящее время продолжается ежечасный мониторинг уровня воды в реке.

- Жителям, чьи участки находятся в зоне подтопления, просьба предпринять меры по сохранению своего имущества, по возможности закрепить имущество в ограде, - обратились в администрации.

Что касается Улан-Удэ, то в мэрии сегодня утром сообщили: на Селенге уровень воды составляет 244 см (+12 см за сутки); на реке Уда уровень воды составляет 157 см (+2 см за сутки). Выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Уды и Селенги 230 см.

Как сообщал «Байкал-Daily», берег реки Селенга в пригородном селе Сотниково в Бурятии начал обрушаться

Ранее в Иволгинском районе на территории трёх сельских поселений – Гурульбинское, Сотниковское и Оронгойское – из-за паводковой ситуации введён режим повышенной готовности. Такой же режим был объявлен и в столице Бурятии. 

14 июля в Улан-Удэ река Селенга вышла на пойму. В тот же день на Левом берегу в бурятской столице начал работу оперативный штаб по контролю за уровнем воды в реках. Специальный автобус был размещён вблизи Селенгинского моста.




подтопление

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