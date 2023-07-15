В пригороде Улан-Удэ подтопило 32 двора

По данным ЕДДС на 15 июля на 6:00, в Иволгинском районе уровень воды составил 245 см, прирост за сутки +14 см; критический уровень 330 см.Как сообщается в официальной группе администрации Иволгинского района в соцсети, в селе Поселье на данный момент подтоплено 32 двора водами протоки и реки Селенга: СНТ «Родник» - 19 дворов, СНТ «Снежный» - 2 двора, ДНТ «Поселье» - 3 двора, ДНТ «Эдем» - 8 дворов.В селе Сотниково остаются подтопленными 3 участка.Также здесь рассказали, что из-за угрозы возможного подтопления для пострадавших от паводка подготовили пункты временного размещения (ПВР).- Для жителей с. Поселье ПВР организован в бывшем здании Гурульбинской СОШ по адресу ул. Луговая, 26а в с. Гурульба. Для жителей с. Сотниково - в Сотниковской СОШ. ПВР обеспечены всем необходимым - кровати, постельные и туалетные принадлежности, предусмотрена организация питания, - продолжили в группе района.Заявки на размещение в пунктах необходимо оставлять в администрациях сельских поселений.В настоящее время продолжается ежечасный мониторинг уровня воды в реке.- Жителям, чьи участки находятся в зоне подтопления, просьба предпринять меры по сохранению своего имущества, по возможности закрепить имущество в ограде, - обратились в администрации.Что касается Улан-Удэ, то в мэрии сегодня утром сообщили: на Селенге уровень воды составляет 244 см (+12 см за сутки); на реке Уда уровень воды составляет 157 см (+2 см за сутки). Выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Уды и Селенги 230 см.