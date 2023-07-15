Возбуждено уголовное дело, угнанная машина возвращена владельцу
13 июля в полицию в Чунскоме районе Иркутской области обратился 65-летний пенсионер с заявлением о хищении его бортового грузовика «УАЗ». Утром мужчина зашёл в гараж и обнаружил, что машины, оставленной накануне, в нём нет.
Вскоре автомобиль был обнаружен в лесу рядом с той же улицей, с которой его угнали.
- Внутри и рядом с транспортным средством полицейские обнаружили возможные вещественные доказательства, среди которых оказалась банковская карта одного из вероятных злоумышленников, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Это позволило оперативно установить личности угонщиков. Ими оказались 20-летний житель одного из населённых пунктов Чунского района и его 18-летний знакомый.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Грузовик возвращён законному владельцу.
В Иркутской области угонщик оставил на месте преступления свою банковскую карту
Происшествия, Фото:
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