В Иркутской области угонщик оставил на месте преступления свою банковскую карту

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Возбуждено уголовное дело, угнанная машина возвращена владельцу



13 июля в полицию в Чунскоме районе Иркутской области обратился 65-летний пенсионер с заявлением о хищении его бортового грузовика «УАЗ». Утром мужчина зашёл в гараж и обнаружил, что машины, оставленной накануне, в нём нет.



Вскоре автомобиль был обнаружен в лесу рядом с той же улицей, с которой его угнали.



- Внутри и рядом с транспортным средством полицейские обнаружили возможные вещественные доказательства, среди которых оказалась банковская карта одного из вероятных злоумышленников, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.



Это позволило оперативно установить личности угонщиков. Ими оказались 20-летний житель одного из населённых пунктов Чунского района и его 18-летний знакомый.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Грузовик возвращён законному владельцу.





