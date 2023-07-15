15 июля

14 июля

Популярное

В Бурятии пассажир поезда угрожал убийством проводнице

В Бурятии пассажир поезда угрожал убийством проводнице
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина требовал, чтобы остановили поезд

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который в вагоне пассажирского поезда № 326 сообщением «Анапа - Тында» угрожал убийством женщине-проводнику.

Выяснилось, что 50-летний житель Тындинского района Амурской области на перегоне «Новый-Уоян - Кюхельбекерская» вошёл с ножом в купе проводника соседнего вагона и стал высказывать женщине требования остановить поезд. При этом он демонстрировал нож. Проводник восприняла угрозу убийством реально.

На станции Таксимо мужчину сняли с поезда и доставили в линейное отделение полиции для выяснения обстоятельств. Задержанный пояснил, что накануне поездки продолжительное время употреблял спиртные напитки, в поездке ему стало мерещиться, что его преследует неизвестный, в связи с чем, он захотел покинуть вагон поезда. В купе проводника требовал остановить состав. Получив отказ, стал угрожать сотруднику железной дороги.

- Фигурант вину в содеянном признал, раскаялся, ему грозит до 2 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. 
поезд полиция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнка случайно раскрыла убийство мужчины
Улан-удэнка случайно раскрыла убийство мужчины
Происшествия, 15.07.2023
Женщина узнала о преступлении, когда зашла к соседу в поисках супруга
Житель Бурятии застрелил обидчика
Житель Бурятии застрелил обидчика
Происшествия, 14.07.2023
Мужчину отправили за решётку
В Иркутской области погиб 15-летний мотоциклист
В Иркутской области погиб 15-летний мотоциклист
Происшествия, 14.07.2023
Подросток не справился с управлением и улетел в кювет
В Улан-Удэ в перевернувшемся внедорожнике пострадали два мальчика
В Улан-Удэ в перевернувшемся внедорожнике пострадали два мальчика
Происшествия, 14.07.2023
От тяжёлых травм детей спасли ремни безопасности
В Улан-Удэ вновь напали на собаколовов
В Улан-Удэ вновь напали на собаколовов
Происшествия, 14.07.2023
Инцидент произошёл в 102 микрорайоне
Улан-удэнка рассказала, как отравилась шаурмой
Улан-удэнка рассказала, как отравилась шаурмой
Происшествия, 14.07.2023
Врачи диагностировали ей сальмонеллез
В Бурятии осудили «чёрных» лесорубов, нанёсших ущерб в 6,5 млн
В Бурятии осудили «чёрных» лесорубов, нанёсших ущерб в 6,5 млн
Происшествия, 14.07.2023
Они пилили сосны и лиственницы в пригородном районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^