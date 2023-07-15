В Бурятии пассажир поезда угрожал убийством проводнице

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина требовал, чтобы остановили поезд



Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который в вагоне пассажирского поезда № 326 сообщением «Анапа - Тында» угрожал убийством женщине-проводнику.



Выяснилось, что 50-летний житель Тындинского района Амурской области на перегоне «Новый-Уоян - Кюхельбекерская» вошёл с ножом в купе проводника соседнего вагона и стал высказывать женщине требования остановить поезд. При этом он демонстрировал нож. Проводник восприняла угрозу убийством реально.



На станции Таксимо мужчину сняли с поезда и доставили в линейное отделение полиции для выяснения обстоятельств. Задержанный пояснил, что накануне поездки продолжительное время употреблял спиртные напитки, в поездке ему стало мерещиться, что его преследует неизвестный, в связи с чем, он захотел покинуть вагон поезда. В купе проводника требовал остановить состав. Получив отказ, стал угрожать сотруднику железной дороги.



- Фигурант вину в содеянном признал, раскаялся, ему грозит до 2 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

