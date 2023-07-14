В Иркутской области водитель погиб в перевернувшейся и загоревшейся машине

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина погиб на месте



14 июля на автодороге Иркутск – Оса – Усть-Уда в Осинском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. Перевернулся и загорелся автомобиль Toyota Corolla Fielder.



- Мужчина не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги с последующим наездом на дерево, в результате чего автомобиль загорелся. Водитель скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.



