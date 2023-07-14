Мужчина погиб на месте
14 июля на автодороге Иркутск – Оса – Усть-Уда в Осинском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. Перевернулся и загорелся автомобиль Toyota Corolla Fielder.
- Мужчина не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги с последующим наездом на дерево, в результате чего автомобиль загорелся. Водитель скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
В Иркутской области водитель погиб в перевернувшейся и загоревшейся машине
Происшествия, Фото:
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