Мужчину отправили за решётку
Житель Заиграевского района Бурятии, застреливший оппонента, приговорён к 10 годам лишения свободы.
Всё произошло, когда двое приятелей поссорились, и один из них полоснул ножом по ладони другого. Получивший ранение мужчина ушёл, но ходил он, как оказалось, за оружием.
- Он взял огнестрельное оружие, пошёл к дому потерпевшего и произвёл выстрел в его левую ногу. Смерть потерпевшего наступила на месте от обильной кровопотери, развившейся в результате огнестрельного ранения, - сообщает пресс-служба Заиграевского районного суда.
Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Они признали подсудимого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.
Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима, со штрафом 10 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Житель Бурятии застрелил обидчика
Происшествия, Фото:
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