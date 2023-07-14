Житель Бурятии застрелил обидчика

Мужчину отправили за решётку



Житель Заиграевского района Бурятии, застреливший оппонента, приговорён к 10 годам лишения свободы.



Всё произошло, когда двое приятелей поссорились, и один из них полоснул ножом по ладони другого. Получивший ранение мужчина ушёл, но ходил он, как оказалось, за оружием.



- Он взял огнестрельное оружие, пошёл к дому потерпевшего и произвёл выстрел в его левую ногу. Смерть потерпевшего наступила на месте от обильной кровопотери, развившейся в результате огнестрельного ранения, - сообщает пресс-служба Заиграевского районного суда.



Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Они признали подсудимого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.



Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима, со штрафом 10 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

