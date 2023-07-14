14 июля

13 июля

Популярное

Житель Бурятии застрелил обидчика

Житель Бурятии застрелил обидчика
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину отправили за решётку

Житель Заиграевского района Бурятии, застреливший оппонента, приговорён к 10 годам лишения свободы.

Всё произошло, когда двое приятелей поссорились, и один из них полоснул ножом по ладони другого. Получивший ранение мужчина ушёл, но ходил он, как оказалось, за оружием.

- Он взял огнестрельное оружие, пошёл к дому потерпевшего и произвёл выстрел в его левую ногу. Смерть потерпевшего наступила на месте от обильной кровопотери, развившейся в результате огнестрельного ранения, - сообщает пресс-служба Заиграевского районного суда.

Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Они признали подсудимого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима, со штрафом 10 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области погиб 15-летний мотоциклист
В Иркутской области погиб 15-летний мотоциклист
Происшествия, 14.07.2023
Подросток не справился с управлением и улетел в кювет
В Улан-Удэ в перевернувшемся внедорожнике пострадали два мальчика
В Улан-Удэ в перевернувшемся внедорожнике пострадали два мальчика
Происшествия, 14.07.2023
От тяжёлых травм детей спасли ремни безопасности
В Улан-Удэ вновь напали на собаколовов
В Улан-Удэ вновь напали на собаколовов
Происшествия, 14.07.2023
Инцидент произошёл в 102 микрорайоне
Улан-удэнка рассказала, как отравилась шаурмой
Улан-удэнка рассказала, как отравилась шаурмой
Происшествия, 14.07.2023
Врачи диагностировали ей сальмонеллез
В Бурятии осудили «чёрных» лесорубов, нанёсших ущерб в 6,5 млн
В Бурятии осудили «чёрных» лесорубов, нанёсших ущерб в 6,5 млн
Происшествия, 14.07.2023
Они пилили сосны и лиственницы в пригородном районе
В Ангарске прокуратура проводит проверку после нападения собак на девочек
В Ангарске прокуратура проводит проверку после нападения собак на девочек
Происшествия, 14.07.2023
Дети хотели поиграть в песочнице, но её оккупировали собаки
Прокуратура помогла улан-удэнцу вернуть похищенные мошенниками деньги
Прокуратура помогла улан-удэнцу вернуть похищенные мошенниками деньги
Происшествия, 14.07.2023
Иск был подан не к самим мошенникам, а их посреднику
В Улан-Удэ пьяная женщина укусила медсестру в больнице
В Улан-Удэ пьяная женщина укусила медсестру в больнице
Происшествия, 14.07.2023
Хулиганка была недовольна долгим, по её мнению, ожиданием
В Бурятии неопытная водитель устроила тройное ДТП
В Бурятии неопытная водитель устроила тройное ДТП
Происшествия, 14.07.2023
Автоавария произошла на дороге возле Байкала

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^