14 июля

13 июля

Популярное

В Улан-Удэ вновь напали на собаколовов

В Улан-Удэ вновь напали на собаколовов
Происшествия,  Фото:комитет городского хозяйства
Инцидент произошёл в 102 микрорайоне

В Улан-Удэ в очередной раз напали на службу отлова безнадзорных собак.

Нападение произошло по ул. Ринчино в 102 микрорайоне, сообщили в комитете городского хозяйства.

Экипаж службы отлова работал по заявке от жителей. Была отловлена хозяйская собака, которая находилась на самовыгуле. В этот момент подошёл мужчина, начал предъявлять претензии и угрожать физической расправой работникам. Сотрудники ООО «Ананда» не успели показать свои служебные удостоверения, как мужчина несколько раз ударил одного специалиста.

На место приехали полицейские; собран материал для привлечения нападавшего мужчины к ответственности.

– Правовую оценку действиям мужчин дадут органы правопорядка. Заявление от потерпевшей стороны подано. При этом мужчина не имел никакого отношения к отловленной собаке. Уважаемые горожане! Просим не препятствовать работе служб отлова, поскольку она, в первую очередь, направлена на обеспечение безопасности горожан, – обратился и.о. начальника отдела благоустройства комитета Дмитрий Ларченко.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце июня в частном секторе на улице Нежности агрессивный хозяин собаки с ножом в руках напал на бригаду отлова. Он угрожал им, набросился на них с кулаками, а сетку разрезал ножом. На мужчину в итоге возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнка рассказала, как отравилась шаурмой
Улан-удэнка рассказала, как отравилась шаурмой
Происшествия, 14.07.2023
Врачи диагностировали ей сальмонеллез
В Бурятии осудили «чёрных» лесорубов, нанёсших ущерб в 6,5 млн
В Бурятии осудили «чёрных» лесорубов, нанёсших ущерб в 6,5 млн
Происшествия, 14.07.2023
Они пилили сосны и лиственницы в пригородном районе
В Ангарске прокуратура проводит проверку после нападения собак на девочек
В Ангарске прокуратура проводит проверку после нападения собак на девочек
Происшествия, 14.07.2023
Дети хотели поиграть в песочнице, но её оккупировали собаки
Прокуратура помогла улан-удэнцу вернуть похищенные мошенниками деньги
Прокуратура помогла улан-удэнцу вернуть похищенные мошенниками деньги
Происшествия, 14.07.2023
Иск был подан не к самим мошенникам, а их посреднику
В Улан-Удэ пьяная женщина укусила медсестру в больнице
В Улан-Удэ пьяная женщина укусила медсестру в больнице
Происшествия, 14.07.2023
Хулиганка была недовольна долгим, по её мнению, ожиданием
В Бурятии неопытная водитель устроила тройное ДТП
В Бурятии неопытная водитель устроила тройное ДТП
Происшествия, 14.07.2023
Автоавария произошла на дороге возле Байкала
В Улан-Удэ инженер предприятия получил 7,5 лет колонии за взятки
В Улан-Удэ инженер предприятия получил 7,5 лет колонии за взятки
Происшествия, 14.07.2023
Инженер неоднократно вымогал взятки с предпринимателя, угрожая ему
Берег Селенги в пригороде Улан-Удэ начал обрушаться
Берег Селенги в пригороде Улан-Удэ начал обрушаться
Происшествия, 14.07.2023
Местных жителей просят быть осторожными
В Улан-Удэ убийцу отправили в колонию особого режима
В Улан-Удэ убийцу отправили в колонию особого режима
Происшествия, 13.07.2023
Убийство он совершил в Международный женский день
В Иркутской области на пожаре погибли мать с сыном
В Иркутской области на пожаре погибли мать с сыном
Происшествия, 13.07.2023
Причиной возгорания стала непотушенная сигарета
В Иркутской области на трассе валун упал на автомобиль
В Иркутской области на трассе валун упал на автомобиль
Происшествия, 13.07.2023
Инцидент произошёл недалеко от Байкальска

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^