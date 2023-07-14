Инцидент произошёл в 102 микрорайоне
В Улан-Удэ в очередной раз напали на службу отлова безнадзорных собак.
Нападение произошло по ул. Ринчино в 102 микрорайоне, сообщили в комитете городского хозяйства.
Экипаж службы отлова работал по заявке от жителей. Была отловлена хозяйская собака, которая находилась на самовыгуле. В этот момент подошёл мужчина, начал предъявлять претензии и угрожать физической расправой работникам. Сотрудники ООО «Ананда» не успели показать свои служебные удостоверения, как мужчина несколько раз ударил одного специалиста.
На место приехали полицейские; собран материал для привлечения нападавшего мужчины к ответственности.
– Правовую оценку действиям мужчин дадут органы правопорядка. Заявление от потерпевшей стороны подано. При этом мужчина не имел никакого отношения к отловленной собаке. Уважаемые горожане! Просим не препятствовать работе служб отлова, поскольку она, в первую очередь, направлена на обеспечение безопасности горожан, – обратился и.о. начальника отдела благоустройства комитета Дмитрий Ларченко.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце июня в частном секторе на улице Нежности агрессивный хозяин собаки с ножом в руках напал на бригаду отлова. Он угрожал им, набросился на них с кулаками, а сетку разрезал ножом. На мужчину в итоге возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
В Улан-Удэ вновь напали на собаколовов
Происшествия, Фото:
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