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В Байкальске возбудили уголовное дело о мошенничестве при ремонте моста

В Байкальске возбудили уголовное дело о мошенничестве при ремонте моста
Происшествия,  Фото:прокуратура Иркутской области
Ущерб превысил 23 млн

В Байкальске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с ремонта моста.

- По версии следствия, неустановленные лица одного из ООО в рамках исполнения муниципального контракта по ремонту моста через реку Харлахта, расположенного в Байкальске, предоставили заказчику – администрации Байкальского городского поселения – документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполненных работах. Были указаны затраты за их выполнение на общую сумму более 26 млн рублей, которые администрацией были оплачены, - сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.

Бюджету Байкальского городского поселения причинён особо крупный ущерб на сумму более 26,3 млн рублей.

Следователи проводят необходимые следственные действия, допрашивают работников организации и администрации города. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

мошенничество

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