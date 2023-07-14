В Байкальске возбудили уголовное дело о мошенничестве при ремонте моста

Происшествия, Фото: прокуратура Иркутской области

Ущерб превысил 23 млн



В Байкальске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с ремонта моста.



- По версии следствия, неустановленные лица одного из ООО в рамках исполнения муниципального контракта по ремонту моста через реку Харлахта, расположенного в Байкальске, предоставили заказчику – администрации Байкальского городского поселения – документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполненных работах. Были указаны затраты за их выполнение на общую сумму более 26 млн рублей, которые администрацией были оплачены, - сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.



Бюджету Байкальского городского поселения причинён особо крупный ущерб на сумму более 26,3 млн рублей.



Следователи проводят необходимые следственные действия, допрашивают работников организации и администрации города. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.



