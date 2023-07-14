Наезд произошёл на «зебре»
В городе Тайшет Иркутской области произошло ДТП с участием ребёнка. Вечером, 11 июля на улице Пушкина 22-летняя водитель Chevrolet Lacetti сбила 13-летнюю девочку, которая ехала на электросамокате.
Наезд произошёл на пешеходном переходе.
- В момент автоаварии подросток, нарушая правила дорожного движения, пересекала пешеходный переход на электросамокате. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о привлечении родителей девочки к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
В Иркутской области водитель Chevrolet сбила девочку на электросамокате
Происшествия, Фото:
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