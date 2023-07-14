В Иркутской области водитель Chevrolet сбила девочку на электросамокате

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Наезд произошёл на «зебре»



В городе Тайшет Иркутской области произошло ДТП с участием ребёнка. Вечером, 11 июля на улице Пушкина 22-летняя водитель Chevrolet Lacetti сбила 13-летнюю девочку, которая ехала на электросамокате.



Наезд произошёл на пешеходном переходе.



- В момент автоаварии подросток, нарушая правила дорожного движения, пересекала пешеходный переход на электросамокате. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о привлечении родителей девочки к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.





